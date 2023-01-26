Секретные документы, найденные в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса, частично касались его иностранных визитов, передает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, речь идет о бумагах со справочными данными о тех или иных политиках, с которыми экс-представитель Белого дома встречался в своих поездках по другим странам.

«Один из источников сообщил, что некоторые из этих секретных документов, вероятно, использовались для подготовки Пенса к зарубежным встречам, когда он был вице-президентом, и, возможно, были упущены из виду во время процесса упаковки, потому что они были спрятаны в старые папки для путешествий», — отмечает телеканал.

Как указывает CNN, в настоящее время профильные ведомства изучают найденные материалы, чтобы определить их уровень секретности. При этом источники телеканала не исключают, что среди документов не будет что-то серьезнее «нижнего уровня». (gazeta,ru)