Российская телеведущая Ксения Собчак смогла въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт. Об этом сообщил директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Ziniu radijas.

Это первое официальное подтверждение того, что журналистка покинула Россию и пересекла границу Литвы.

Накануне Тверской суд Москвы поместил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря. Они подозреваются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление поста в Telegram-канале «Тушите свет». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Пост удалили после договоренности об оплате между стороной Чемезова и Кириллом Сухановым, следует из материалов дела.

По словам источников, Собчак также проходит по делу как подозреваемая. Телеведущая, по данным СМИ, уехала из России в Литву. Она назвала дело против Суханова «облавой на ее редакцию… которую надо было прижать».