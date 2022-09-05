Стали известны обвинения, предъявленные генералу Бекиру Оруджеву.

Об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела, связанного с «Тертерским делом», задержан Оруджев Бекир Ширин оглу в связи с наличием обоснованных подозрений в пытках отдельных военнослужащих, незаконном лишении их свободы и других преступных деяний.

Бекир Оруджев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по неосторожности), 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (истязание, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2. 2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.