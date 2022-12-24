Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) объявила имена лучших гимнастов 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AGF, на первой строчке рейтинга с 801 очком расположилась команда в групповых упражнениях, бронзовые призеры чемпионата мира, трехкратные бронзовые призеры чемпионата Европы, двукратные золотые и серебряные призеры V Исламских игр солидарности в составе Гюллю Агаларзаде, Ламан Алимурадовов, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной.

На втором месте с 772 баллами расположилась победительница IV Игр исламской солидарности по художественной гимнастике, трехкратная золотая, серебряная и бронзовая призерка V Игр исламской солидарности, двукратная серебряная призерка летней Универсиады, участница летних Олимпийских игр Токио-2020 Зохра Агамирова.

На третьем месте с 435 очками-золотой и бронзовый призер V Исламских игр солидарности, спортивный гимнаст Иван Тихонов. Серебряный призер V Исламских игр солидарности Никита Симонов занял 4-е место с 368 очками.

Члены команды по художественной гимнастике в составе Сакины Ибрагимбековой, Фидан Юсифзаде, Лейлы Алиевой, Захры Пашазаде, Нигяр Ханкишиевой, Наргиз Рамазановой, ставшие в течение года призерами ряда международных турниров, заняли 5-е место с 365 очками.

Серебряные призеры чемпионата мира, смешанная пара по акробатической гимнастике Агасиф Рагимов и Разия Сеидли заняли 6-е место с 297,5 баллами.