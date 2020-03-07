Стали известны финансовые потери итальянских клубов от коронавируса

Команды чемпионата Италии потеряют около €28,6 млн, если встречи Серии A и еврокубков до конца месяца будут проводиться без зрителей, сообщает Calcio e Finanza.

По итогам исследования было определено, что наибольшие потери понесет туринский «Ювентус», который лишится € 12,3 млн выручки с продажи билетов. На втором месте идет «Милан» (€ 3,4 млн), на третьем — «Интер» (€ 2,7 млн). Столичная «Рома» потеряет €2,4 млн.

Отмечается, что из-за коронавируса 32 встречи в марте могут пройти без зрителей.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались три тысячи человек, 55 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 100 тысяч. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше трех тысяч человек.