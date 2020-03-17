Стала известна дата запуска Falcon 9 со спутниками Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink назначен на 18 марта, сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

Ракета стартует с площадки LC-39A в штате Флорида в 08.16 по времени Восточного побережья США (16.16 по бакинскому), говорится в сообщении.

Изначально пуск ракеты был назначен на 14 марта, однако его перенесли на сутки без объяснения причины. 15 марта запуск Falcon 9 также был отменен, это произошло автоматически из-за несоответствия данных в момент проверки двигателей.