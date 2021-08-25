Министерство юстиции США выплатит Международной федерации футбола (ФИФА) $201 млн. Об этом, как передает РИА Новости,ЩИХ сообщается на официальном сайте организации.

Эти деньги были изъяты с банковских счетов бывших чиновников федерации, которые в течение многих лет участвовали в коррупционных схемах в футболе, а затем были привлечены к уголовной ответственности

Выплаты присуждены ФИФА в качестве компенсации за убытки, понесенные самой организацией, а также КОНКАКАФ (футбольной конфедерации Центральной и Северной Америки) и КОНМЕБОЛ (футбольной конфедерации Южной Америки).

Средства будут направлены в недавно созданный фонд World Football, созданный под эгидой ФИФА для финансирования связанных с футболом проектов, оказывающих положительное влияние на общество.