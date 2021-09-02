США планируют выделить Украине более $463 млн на реформы, которые, считают в Вашингтоне, имеют решающее значение для функционирования демократии на благо граждан. Об этом говорится в совместном заявлении обеих стран, опубликованном на сайте президента Украины.

Подчеркивается, что реформы усиливают демократические институты Украины, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость на территории страны, а США поддерживают подобные стратегические инициативы.

«В поддержку усилий Украины по воплощению реформ Правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи этого года, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализация, приватизацию и судебную реформу», — говорится в заявлении.

Ранее США обязались выделить Украине $60 млн на оборонные нужды и еще $45 млн гуманитарной помощи. В Вашингтоне отмечали, что продолжают оказывать помощь украинцам, которые до сих пор «страдают от кризиса с Россией на востоке».