США вводят очередные ограничения на выдачу виз должностным лицам Китая

Соединенные Штаты вводят дополнительные ограничения на выдачу американских въездных виз тем должностным лицам Китая, которых считают ответственными за нарушения прав человека. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Сегодня я объявляю о введении дополнительных ограничений на выдачу виз официальным лицам Китая, которые считаются ответственными за или причастными к политике или действиям, направленным на репрессии в отношении придерживающихся той или иной религиозной или духовной практики, этнических меньшинств, диссидентов, защитников прав человека, журналистов, профсоюзных деятелей, активистов гражданского общества и участников мирных акций протеста», — отметил глава внешнеполитического ведомства США. По его свидетельству, с новыми ограничениями могут столкнуться также родственники таких категорий граждан КНР.

«Нынешние действия администрации США создают дополнительные ограничения, применяемые в отношении всех должностных лиц КПК (Коммунистической партии Китая), занимающихся такой репрессивной деятельностью, независимо от их местонахождения», — подчеркнул Помпео.

Нынешнее американское правительство во главе с президентом Дональдом Трампом последовательно ужесточает политику Вашингтона в отношении Пекина практически на всех направлениях.

Ранее США приняли решение ужесточить правила предоставления туристических виз членам КПК и их ближайшим родственникам. Теперь они смогут получать визы сроком только на один месяц пребывания с разовым правом въезда в страну. До этого такие визы выдавались сроком на 10 лет. Комментируя то решение властей США, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что ужесточение американской стороной правил предоставления туристических виз членам КПК противоречит интересам Вашингтона. (ТАСС)