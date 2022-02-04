США вводят визовые ограничения в отношении «многочисленных» представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «преследованию диссидентов за рубежом».

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Беларуси в рамках «запрета Хашукджи» – инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году», – говорится в распространенном от имени главы ведомства заявлении.

Блинкен добавил, что санкции распространят на некоторых граждан Беларуси за «их участие в серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов».