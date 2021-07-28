Власти США ввели санкции в отношении сирийских группировок «Ахрар аш-Шаркия» и «Сарая аль-Арин». Об этом сообщается в среду в пресс-релизе американского Минфина.

По утверждению властей США, рестрикции в отношении «Ахрар аш-Шаркия» вводятся в связи со «злоупотреблениями в отношении гражданских». В санкционный список Минфина также попали два лидера этой группировки.

В свою очередь «Сарая аль-Арин», как считают в Вашингтоне, причастна к «препятствованию, нарушению или предотвращению режима прекращения огня на севере Сирии».