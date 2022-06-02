США вводят санкции против российских министров Виталия Савельева, Максима Решетникова, Ирека Файзуллина, вице-премьера Дмитрия Григоренко, бизнесменов Алексея Мордашова и Года Нисанова, а также пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило американское министерство финансов.

Всего санкционные списки в четверг пополнились именами 17 россиян.

«Сегодняшние санкции направлены против… нескольких видных членов российского правительства, приближенного к Путину… Сергея Ролдугина», — говорится в заявлении министерства.

Ролдугина оно называет «хранителем офшорных богатств» российского президента, который не раз отрицал наличие активов за рубежом.

Минфин добавил, что санкции вводятся совместно с госдепартаментом и министерством торговли США.

«Госдепартамент ввел санкции против пятерых представителей российского олигархата и элит, включая Марию Захарову, пресс-секретаря российского МИД, Алексея Мордашова, главу «Севергруппы» и одного из богатейших бизнесменов России, членов семей и структур, связанных с олигархами и элитами», — сказано в пресс-релизе.