США внесли в санкционный список 33 организации из Китая

Министерство торговли Соединенных Штатов добавило в санкционный лист 33 организации Китая. Как сообщает ведомство на своем сайте, этим компаниям будет запрещен доступ к американским технологиям, а также экспорт или реэкспорт продукции США без особого разрешения.

По данным Минторга, девять организаций принимали участие в нарушении прав человека, в частности в массовых произвольных задержаниях, принудительном труде и надзоре за мусульманскими малочисленными группами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В «черный список» попали Институт судебной экспертизы при Министерстве общественной безопасности КНР и еще восемь китайских компаний, названия которых не уточняются.

Еще 24 организации были добавлены в санкционный список, поскольку, по версии Вашингтона, участвуют в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности или внешней политики США.

Это компании, занимающиеся высокими технологиями, и исследовательские центры, базирующиеся в Китае, Гонконге и на Каймановых островах. Среди них — Пекинский центр вычислительной науки (kp.ru).