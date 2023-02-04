Соединенные Штаты в субботу сбили китайский аэростат у берегов Каролины после того, как он пролетел над рядом военных объектов. Об этом сообщает Associated Press.

В территориальных водах США проводится операция по извлечению обломков воздушного шара, который летел на высоте около 18 км над штатами Южная и Северная Каролина и был сбит американскими военными. Федеральное управление гражданской авиации и береговая охрана предварительно работали над расчисткой воздушного пространства и воды, чтобы исключить случайные жертвы.

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, за которым последовало падение аэростата в океан.