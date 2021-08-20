США перебросили уже около 5,8 тыс. американских военных в аэропорт Кабула для оказания содействия в проведении эвакуации и обеспечения безопасности.

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

По его сведениям, в ближайшие дни этот контингент будет увеличен до 6 тыс. человек. Генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей из афганской столицы, в четверг заявил, что в аэропорту находилось более 5,2 тыс. американских военных.