США призывают СБ ООН рассмотреть запуск военного спутника Ираном

Соединенные Штаты призывают Совет безопасности ООН проверить запуск Ираном военного спутника на предмет соответствия международным соглашениям, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря страны Майка Помпео.

«Иран постоянно заявляет, что их ракетная программа не связана с военной сферой <…> Сегодняшний запуск подтверждает то, о чем мы долгое время говорили», — сказал Помпео.

Он добавил, что любая страна имеет обязательства обратиться в СБ ООН с целью проверить деятельность Ирана на соответствие международным соглашениям.

Кроме того, представитель Пентагона генерал Джон Хайтен, комментируя ситуацию, заявил, что американская разведка вскоре даст оценку успешности запуска спутника. По его словам, военные сделают заявление об этом уже 23 апреля.

Резолюция 2231 Совбеза ООН была подписана Ираном, Россией, США, Китаем, Францией и другими странами 20 июля 2015 года. Она предписывает Тегерану запрет на развитие ракетной и ядерной программы в военных целях.

Ранее стало известно, что Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник «Нур» («Свет»). Он был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед» («Посланник»/«Гонец») в среду утром.