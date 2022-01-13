США предложили наложить санкции ООН на пятерых лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР, сообщил РИА Новости американский дипломат.

«США предложили подвергнуть санкциям ООН пять человек, которые были внесены (в санкционные списки) минфином (США) ранее сегодня. Мы продолжаем координировать свои действия с партнерами, чтобы подготовить внесение (в санкционные списки ООН) трех дополнительных физических и юридических лиц, внесенных государством», — сказал собеседник агентства.

В среду власти США ввели санкции против российской фирмы «Парсек», обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц — одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае.