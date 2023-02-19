Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции и меры экспортного контроля в отношении РФ, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс (ВПК).

Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, ограничительные меры затронут «оборонный и энергетический секторы РФ, финансовые институты и ряд лиц».

Кроме того, ожидается, что США примут меры с целью препятствования попыткам обхода санкционного режима и оказания помощи РФ третьими странами.