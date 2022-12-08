В ближайшие недели США направят в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS.

Как сообщили в Министерстве обороны Эстонии, также будет передано необходимое оборудование и системы управления, сообщает агентство BNS.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что такой шаг свидетельствует о долгосрочной приверженности США безопасности стран Балтии. По его словам, это также укрепляет оборонную позицию Североатлантического Альянса.

Певкур подчеркнул, что Эстония предпринимает все необходимые шаги для укрепления стабильной обороноспособности государства.

«Наши системы HIMARS появятся к 2025 году, поэтому более раннее приобретение базовых навыков и знаний в подразделениях США означает, что знакомство с системой будет намного более плавным, и для нас это критическая победа во времени», — отметил эстонский министр обороны.

Как ожидается, американские подразделения примут участие в совместных с Эстонией военных учениях.

Отправку батареи ракетных комплексов залпового огня HIMARS и роту пехотинцев в Эстонию подтвердили и в посольстве США в Таллине.

«Почти постоянное развертывание сил США в Эстонии — часть нашей приверженности совместному укреплению нашей коллективной обороны и сил сдерживания на восточных флангах НАТО», — говорится в заявлении посольства. (УНИАН)