Администрация президента США Джозефа Байдена провела переговоры с рядом международных энергетических компаний относительно их действий в случае проблем с поставками газа в Европу, если эскалация России в отношении Украины приведет к срыву транзита сырья из РФ. Об этом в пятницу, 14 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двоих американских чиновника и двоих неназванных собеседников из отрасли.

Представители Госдепартамента, в частности, пытались выяснить у энергокомпаний, каковы могут быть дополнительные источники получения «голубого топлива», отметили два собеседника. По словам экспертов из отрасли, покрыть нехватку при возможных проблемах со стороны России будет сложно. В обсуждениях со стороны американского внешнеполитического ведомства участвовал старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. При этом Госдеп на данном этапе не просил фирмы увеличивать производство, отметило Reuters.

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