США намерены задействовать все возможности для продления оружейного эмбарго по Ирану

США задействуют все дипломатические возможности для продления оружейного эмбарго ООН по Ирану. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«США задействуют все дипломатические возможности для продления оружейного эмбарго ООН, — сказал Помпео. — Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие».

Госсекретарь утверждал, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) превратил Ближний Восток в более мирный регион.

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены добиться принятия Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана на основании СВПД. В соответствии с положениями этого документа, который был подписан постоянными членами Совбеза (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.

МИД России 3 марта распространил комментарий, в котором отметил, что речи о продлении оружейного эмбарго в СБ ООН не идет.(ТАСС)