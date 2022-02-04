Первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу в рамках ответа Вашингтона на ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американские СМИ.

По имеющейся информации, контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster. Уточняется, что основная часть этих американских военных будет дислоцирована и размещена в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.