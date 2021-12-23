Уже не первый год, еще с президентства Трампа, в самой Америке и в целом в мире распространено мнение, что Штаты дошли до некоей критической точки в своем развитии, когда одна часть общества видит будущее страны в продолжении ее традиционного курса, а вторая половина поддерживает уже чуть ли не марксистские идеи, и считает, что США должны двигаться в совершенно новом направлении. И если ставленником первых был Трамп, то Байден – надежда вторых. И вот из-за антагонизма между этими двумя лагерями Америку как будто ждут уже в скором будущем раскол, революция, или гражданская война – предсказания самые мрачные.

«В США присутствуют признаки приближающейся гражданской войны», — заявила, например, профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего и член специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер 20 декабря в интервью телеканалу CNN.

Уолтер рассказала, что на протяжении 30 лет занимается изучением гражданских войн в разных странах. При этом последние четыре года ее внимание было обращено на США.

По словам Уолтер, в стране имеются два наиболее сильных фактора, свидетельствующих, что она стоит на пороге гражданской войны.

Первый — это анократия, то есть постепенная деградация демократических институтов и их эксплуатация авторитарными элитами. Второй фактор — наличие групп, заинтересованных в расколе в обществе за счет использования внутренних противоречий (расовых, культурных и политических).

Ранее об опасности гражданской войны заявили три отставных американских генерала — Стивен Андерсон, Пол Итон и Антонио Тагуба. Они считают, что конфликт может разгореться в 2024 году. В частности, военные указали на рост беспорядков в армии США.

Интересно, насколько всё это близко к реальности? Ведь речь все-таки о сильнейшем государстве мира.

На эти вопросы # согласились ответить известные эксперты, живущие за океаном.

Юрий Фельштинский, американский историк, публицист:

— Как житель США я могу сказать, да, раскол есть. Он спровоцирован и подогревается правыми силами (условно назовем их «трампистами»). Байден — это центр, а потому не может быть опорой и надеждой «левых». Левых мало.

А из самых серьезных проблем, реальных, я бы назвал расовое и экономическое расслоение. Хотя американцы так воспитаны, что идея конфискации денег у богатых их не слишком согревает. 2024-й — год выборов. Понятно, откуда родилась дата. Можно ли ожидать бардака, подобного событиям 6 января этого года? Можно. Может ли это привести к гражданской войне в формальном смысле этого слова — не думаю. Многое покажут сейчас выборы в Конгресс-Сенат в 2022 году.

Политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Я знаком с этими заявлениями Барбары Уолтер и отставных генералов. Честно говоря, мне кажется, они несколько сгущают краски, потому что есть несколько признаков, указывающих на это. Во-первых, все эти заявления идут только с одной стороны, если можно так сказать. Со стороны прессы и специалистов, близких к Демократической партии. Другой нюанс, что всё это связывается с периодом правления Трампа, и обвиняются именно республиканцы, в частности, сам экс-президент. Еще один признак – тема угрозы гражданской войны раздувается преимущественно либеральной прессой, то есть опять же близкой к демократам (CNN, The Washington Post, и т. д.), и совершенно ни одного слова в консервативной прессе, поддерживающей в основном республиканцев. И, наконец, третий нюанс, говорится в основном о «белых расистах», именно на них акцентируется внимание, но ни слова об Антифа – другой радикальной группировке, которая придерживается левоэкстремистских взглядов. Это чуть ли не вооруженная группировка. Всё это похоже на политический заказ. И время тоже подобрано не случайно, надо сказать. На подходе годовщина нападения людей Дональда Трампа на Конгресс (6 января) – то, что либеральная пресса называет восстанием.

Есть ли на самом деле какие-то серьезные проблемы в США? Есть, конечно. Есть проблема расизма, проблема серьезного социального и политического расслоения общества. В прямом смысле этого слова, есть экстремальная поляризация общества. Это в основном происходит из-за того, что политики, которые охотятся за голосами избирателей, сами порой всё это раздувают, поляризуют. Безусловно, в этом есть и определенная заслуга Трампа, который до сих пор ведет кампанию. Сейчас он вновь ее начал по всей стране. Он собирается повторно избираться в 2024 году.

Сказывается и инфляция доллара, и борьба за власть.

Но что касается слов Уолтер о гражданской войне, она говорит, что будет нечто нового типа – мол, могут возникнуть какие-то террористические организации, радикальные группы, которые могут спровоцировать вооруженное противостояние. Но такая угроза в Америке всегда была, это страна, в которой более одного ствола на душу населения. Общество, умеющее резко самоорганизовываться. И не только в хорошем смысле.

Есть еще проблема разделения по штатам. Это странно, может быть, но есть штаты республиканские и демократические, и это два разных мира. Естественно, на этой почве может быть сепаратизм. Но пока, на сегодня, предвестников таких нет. Хотя ни одна страна не застрахована от потрясений, в том числе и США. Потому что политическая система страны тоже не гибкая, не может реформироваться. Она остается такой же старой, как и 200 лет назад.

Еще одна угроза – судебная система. Между партиями идет дискуссия, борьба за влияние на Верховный суд. Сегодня открыто пишут, что этот орган – 9 судей, 6 из которых консерваторы, республиканцы, и 3 демократы – политизируется. Значит, в стране есть и будут проблемы.