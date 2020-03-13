США на год продлили действие режима санкций в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введенного в 1995 году при администрации Билла Клинтона. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в четверг, передает ТАСС.

Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие «чрезвычайного положения» в отношении Ирана, объявленного в 1995 году. Данное уведомление будет опубликовано в так называемом федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства США.

«Действия и политика властей Ирана продолжают представлять особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США», — говорится в документе.