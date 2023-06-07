Вооруженные силы Соединенных Штатов и Сербии условились продолжать налаживать новые виды сотрудничества, в том числе подготовку младшего командного состава и обучение кибернетической защите. Об этом заявили в пресс-службе сербского министерства обороны.

«Нужно продолжить совместную деятельность и находить новые модели сотрудничества», — говорится в публикации.

По оценке Минобороны Сербии, в первую очередь это коснется сферы подготовки унтер-офицерского корпуса и киберзащиты.

Согласно информации ведомства, в Сербию с рабочей поездкой прибыли руководитель бюро Нацгвардии США генерал Даниел Хокансон и заместитель командующего Национальной гвардией Огайо Стивен Роудс.