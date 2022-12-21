Конгресс США готовится признать Россию «государством-агрессором» вместо «государства-спонсора терроризма», на чем настаивает Украина. Об этом пишет издание The Hill.

Признав Россию «государством-агрессором», Конгресс даст президенту США дополнительные полномочия для введения санкций против российских чиновников. Однако это не та формулировка, на которой настаивал официальный Киев, говорят в Конгрессе.

В администрации Байдена отвергли украинскую идею, поскольку считают, что статус «государства – спонсора терроризма» будет препятствовать любым дипломатическим усилиям по прекращению войны.

«Зеленский запросил статус государства – спонсора терроризма, а вместо этого администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США — нет никаких правовых оснований для этого», — заявил изданию помощник одного из конгрессменов.

По его мнению, присвоение РФ статуса «государства-агрессора» является «непродуманной пиар-мерой», которая не поможет Украине и не накажет Россию.

Проект этого закона в частности наделяет президента США правом вводить санкции в отношении любого человека, причастного к «преступлению агрессии». Однако критики документа напоминают, что администрация Байдена и так уже наложила санкции на Владимира Путина и большинство российских топ-чиновников, поэтому новый закон является излишним.