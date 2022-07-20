Попробуем, хотя это и из мира фантастики, поверить на слово президента России и иже с ним. Допустим, что Россия проводит «специальную операцию» на территории соседнего государства, и даже основания на то имеет.

Но почему эта военная операция с самых первых дней начала ее проведения меньше всего была похожа на спецоперацию и более всего – на самую настоящую полномасштабную войну?

Да не надо было быть военным специалистом, чтобы с первого взгляда на кадры вторжения в Украину понять — Россия начала «спецоперацию» не силами ограниченной группы сил спецназначения, как это делается во всем мире при необходимости решать задачи быстро, профессионально, без нанесения вреда гражданскому населению и объектам, а навалилась на братскую страну всей мощью своей считающейся тогда второй в мире армии.

Ведь что такое специальная операция? Давайте разберемся, и для сущей убедительности даже обратимся к википедии.

— Во-первых, специальная операция есть разновидность специальных мероприятий силовых структур, в том числе вооружённых сил и полицейских структур.

— Ну с этим частично ясно, то есть с участниками, но опять же – если в ней участвуют только спецвойска.

— Во-вторых, специальные операции отличаются от обычных военных операций как по целям (разведка, саботаж, подрывная деятельность и тому подобное), так и по методам (повышенная секретность и скрытность).

— А все это вообще не выдерживает критики, потому как вся российская армия совершенно открыто со всеми ее родами войск, за исключением пока ядерных сил, вступила в смертный бой в Украине.

— В-третьих, основными особенностями спецоперации являются неожиданность и быстрота действий.

— С этим как раз полный провал – блицкриг не удался, Россия села в глубокую лужу в Украине, и увязла так сильно, что вытянуть себя из этого болота не удается уже на протяжении пяти месяцев, а конца и края и не видно.

— В-четвертых, а это, пожалуй, и есть самое главное – спецоперации обычно проводятся силами небольших групп сил специального назначения (разведывательными, диверсионными и так далее), имеющими повышенную степень боевой и психологической подготовки и обладающими способностью действовать самостоятельно в любых условиях.

— О том, что Путин задействовал в Украине все свои вооруженные силы мы уже отметили. Возможно, многотысячную армию в сопровождении тяжелой боевой техники в начале просто планировалось использовать как устрашающую силу, пока диверсионные группы решали поставленные задачи. Но пришедшие в Украину на три дня с парадными формами солдаты так и не вернулись домой победителями – кто положил голову в украинский чернозем, кто потерял там руки или ноги, остальным же приходится ждать смерти на не их войне.

Вот этот последний, четвертый пункт нашего анализа, давайте разберем подробнее. Если это не война, то:

— почему в ней принимают участие все виды войск РФ, неподготовленные к проведению «спецоперации» сухопутные войска, в том числе только что набранные по призыву молодые солдаты и уже отслужившие свой долг перед страной ранее резервисты?

— почему на «спецоперацию» набирают добровольцев, контрактников, причем часто с применением угроз, подкупа и даже шантажа? Вот только вчера телеграмм-канал «генерал СВР» сообщил, что 15 июля директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту, что на юге России в нескольких регионах проведен эксперимент по скрытой мобилизации новым способом – потенциальным рекрутам блокируют счет в банке, потом в банке с ним беседует сотрудник ФСБ, который «подписывает» его на защиту родины аргументацией «острой необходимости для государства;

— и, наконец, какое отношение к воинской обязанности или к военной специальности имеют заключенные, набор коих для участия в «спецоперации» в местах заключения идет полным ходом?

Об этом весьма полноценную информацию на основании рассказов отбывающих наказание осужденных, их родственников, а также недавно освободившихся из мест лишения свободы распространяет правозащитный проект Gulagu.net. Жалобы на вербовку поступают на горячую линию Gulagu.net из пенитенциарных учреждений Нижегородской, Воронежской и Липецкой областей, Мордовии, Санкт-Петербурга и ряда южных регионов. Причем, набирают не только тех, кто служил в горячих точках, но и зеков без профессиональных навыков, отбывающих наказание за кражи и грабежи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и оружия (https://www.kavkazr.com/a/edut-to-li-krastj-to-li-voevatj-kak-v-koloniyah-yuga-rossii-verbuyut-rekrutov/31939943.html).

Поставленные Путиным задачи по «демилитаризации и денацификации Украины» и «преданию суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса», так и не выполнены, «спецоперация» давно вышла не только за пределы изначальных целей, несколько раз уже меняя их, но и задыхается и падает в конвульсиях без прилива дополнительных сил, несмотря на мобилизацию всего потенциала российской армии.

Так какая же это «спецоперация», если она по целям, масштабам, участию сил и средств давно перешла в разряд широкомасштабной войны?

Вот, к примеру, спецоперации на территории других государств проводит Турция – в Сирии, на севере Ирака, реализует она их силами спецназа молниеносно, грамотно, профессионально и чисто.

А Россия, как, впрочем, и всегда, вновь рассчитывала на авось, но на сей раз нашла коса на камень. «Спецоперация» провалилась, силы и средства для ее продолжения иссякли, а объявлять мобилизацию можно только если переименовать ее в войну. Хватит ли на то смелости? Будем наблюдать.