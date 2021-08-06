Лето текущего года отметилось уменьшением спроса на доллары. В июле Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) реализовал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $461,6 млн, говорится сообщении фонда.

По данным, предоставленным пресс-службой этой структуры, в предыдущем месяце ГНФАР продал на аукционах, организованных ЦБА, $463,6 млн. Таким образом, в июле 2021 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с июнем сократился на 0,5%. В январе-июле этого года продажи ГНФАР на валютных аукционах сократились на 28,7% по сравнению с прошлым годом и составили $3 млрд 227,7 млн. ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. По словам главы Центробанка Эльмана Рустамова, предложение на валютном рынке до конца этого года будет превышать спрос, а это, в свою очередь, обеспечивает стабильность курса нашей денежной единицы.

По мнению профессора, доктора экономических наук UNEC Эльшада Мамедова, на фоне фундаментальных факторов, поддерживающих устойчивость нашей денежной единицы, спекулятивный спрос на долларовую массу не имел значения в этом году. В довесок этому, на сегодняшний день, наряду с растущими позициями ненефтяного экспорта, положительная разница в платежном балансе достигнута благодаря росту цены нашей нефти на мировых рынках, отметил он в беседе с #.

Тем временем обстоятельства, связанные с внешнеторговым балансом, счетом текущих операций платежного баланса, и данные, которые связаны с финансовым сегментом платежного баланса, остаются решающими условиями формирования курса национальной валюты. «В целом на сегодняшний день мы можем констатировать, что по этим направлениям наблюдается достаточно стабильная картина», — подчеркнул Мамедов.

Ситуация, связанная с платежным балансом, за первое полугодие сего года может быть охарактеризована таким образом, что по счету текущих операций наблюдаются существенные по размерам местной экономики показатели, связанные с профицитом. Профицит счета текущих операций платежного баланса за I-ый квартал сего года составил $627,7 млн или 5,7% ВВП, при этом средняя цена нефти в январе-марте была на уровне $52 за баррель. По мнению главы ЦБА, упомянутый показатель по итогам года может составить $3,1 млрд при средней цене нефти $65 за баррель.

«Хочу отметить, что традиционно, за исключением определенного периода времени, отмечавшегося снижением цены нефти на мировых рынках, в платежном балансе нашей страны по счету текущих операций наблюдался существенный профицит. Основная проблема в платежном балансе Азербайджана бывает как раз-таки с другим его сегментом, связанным с финансовым счетом. По данному сегменту в скорой и более долгосрочной перспективе национальному правительству и иным структурам экономического блока страны необходимо будет четко проконтролировать процесс, связанный с финансовым сегментом, с тем чтобы удержать ситуацию по движению финансов и капитала под контролем. Если это удастся сделать, считаю, серьезной угрозы для стабильности национальной валюты не предвидится», — сказал профессор.

Достигнутое финансовое равновесие и устойчивость нашей денежной единицы, безусловно, является результатом комплексных мер правительства, реализованных в плоскости развития внутреннего производства, а также укрепления позиций и расширения географии экспорта местной продукции, убежден собеседник. В довесок этому постепенно достигается главная цель – повысить экспорт ненефтяной продукции, сделать экономику конкурентоспособной, чтобы ее характеризовал такой показатель, как экспорт на мировой рынок продукции с высокой добавленной стоимостью. Поскольку это обеспечивает приток валютной выручки, укрепляет экономику, надежно защищает нацвалюту от девальвации, формирует условия для создания высококвалифицированных рабочих мест.