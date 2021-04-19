Спасительные запасы – освобожденные сельхозугодия нуждаются в воде

Вопрос строительства в Азербайджане новых малых 10-ти водохранилищ оказался на повестке самых активных обсуждений. На текущий момент признана необходимость всестороннего анализа, поскольку строительство водоемов дело нелегкое и затратное, а потому эффективность проекта – во главе угла.

«Еще в июле прошлого года при Президенте Азербайджана состоялось видео-совещание о состоянии водного хозяйства. — сказал по этому поводу # экономист Асиман Гулиев. — При этом главной целью памятного мероприятия был анализ сложившейся ситуации с тем, чтобы устранить прошлые ошибки и недостатки в этой области, а также разработать единый механизм управления, предполагающий последовательное выполнение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов. В результате на территории Республики должно быть налажено полное обеспечение питьевой и оросительной водой».

По словам экономиста, в этом направлении глава государства дал ценные поручения, основанные на текущем состоянии водного хозяйства страны. Касаясь перспектив, сопряженных с задачей такого масштабного строительства, озвученных в ходе встречи Президента с новым главой ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Зауром Микаиловым, собеседник отметил, что сейчас на освобожденных территориях находится 5 тыс. гектаров орошаемых земель и 8 водохранилищ с общим водоизмещением 640 млн. кубометров, а также другие водохозяйственные объекты:

«Из Сарсангского водохранилища водоизмещением 565 млн. кубометров орошается более 100 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель прилегающих районов, — заметил он. – Это уникальный в своем роде водоем. Он может обеспечить водой до 400 населенных пунктов в северной части, тогда как в Зангилане, Джабраиле, Физулинском районе нужно налаживать устойчивое водоснабжение, создавать водохранилища для водоснабжения этих земель, отличающихся высоким сельскохозяйственным потенциалом. При этом самыми большими источниками воды на освобожденных территориях являются водохранилища «Худаферин» и «Гыз галасы», расположенные на границе с Ираном».

Водохранилища на границе с Ираном имеют серьезное стратегическое значение, в том числе для перспектив выработки дешевой электроэнергии и развития здесь «зеленой» энергетики. Они отличаются огромными объемами воды – до полутора миллиарда кубометров. После реализации дополнительных инфраструктурных проектов водоемы помогут решению проблем с водоснабжением Зангилана, Джабраила, Губадлы, сказал экономист:

«После перехода под наш контроль Суговушанского водохранилища появилась возможность значительно улучшить водоснабжение в Агдамском, Тертерском, Бардинском, Геранбойском и других районах страны. Но поскольку каналы, ведущие в эти районы, уже много лет не используются, сегодня стоит вопрос о ремонтных работах. Помимо прочего, это чистейшая горная вода. В прошлом году средняя урожайность зерновых составляла порядка 31 центнер с гектара. Тогда глава государства отметил, что при нормальном орошении производительность с каждого гектара была бы выше. Все это говорит о серьезности вопроса орошения и управления водным хозяйством. Строительство новых малых водохранилищ представляет чрезвычайную важность для сельского хозяйства и в контексте решения проблем с водоснабжением».

Водные ресурсы страны, подземные водоносные горизонты республики оцениваются по-разному, продолжил экономист. По оценкам международных организацией, запасы воды в стране составляют 32,5 кубических километров, тогда как иные местные ученые приводят более скромные показатели – от 28 до 31 кубокилометров. Из них 23 кубических километра формируются в соседних странах. Тот факт, примерно 70% водных запасов собираются за границей, создает для республики определенные проблемы. Общее количество воды, формирующееся на территории страны, составляет примерно 7-8 кубических километров при годовом потреблении свыше 13 кубических километров. Получается, что мы используем больше, чем дают источники на нашей территории. А это означает, что проблемы с водой у нас достаточно серьезные, считают специалисты. Основная часть воды, которую республика получает из внутренних источников, уходит на орошение. При этом основные посевные площади в Азербайджане находятся в засушливых территориях, и потому в летнюю жару здесь требуется дополнительное орошение.

По словам Гулиева, в стране пока еще отсутствуют уточненные данные о количестве водных ресурсов, а дефицит в водном хозяйстве составляет порядка 5 кубокилометров, к тому же из-за глобального потепления ученые ожидают уменьшения возобновляемых водных ресурсов республики на 10 – 20%. Для решения проблемы принимаются и разрабатываются меры, среди них — разработанные в рамках международных проектов водная стратегия и национальный план действий по ее реализации. В стране продолжается работа по приведению водного законодательства в соответствие с законодательством Евросоюза, разрабатываются новые национальные стандарты и нормативно-технические акты по воде и прочим аспектам водохозяйственной деятельности. С этой точки зрения, инициатива строительства новых малых водохранилищ – еще один шаг к преодолению сложившейся ситуации.

Сегодня в этом направлении также активно работает Государственное агентство водных ресурсов при МЧС АР, являющееся органом исполнительной власти по усовершенствованию управления водными ресурсами, осуществляет постоянный контроль за техническим состоянием водохранилищ, проводит мониторинг водных объектов, поверхностных и подземных вод, гидротехнических сооружений и систем вод обеспечения в стране, обеспечивая безопасность находящихся на балансе водохранилищ государственной важности.