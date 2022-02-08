Компания SpaceX опубликовала видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 в Youtube-канале в понедельник, 7 февраля.

Компания отправила на орбиту итальянский спутник дистанционного зондирования COSMO-SkyMed 1 февраля. Во время запуска ракеты Falcon 9, после запуска двигателя Merlin, происходит отделение обтекателей полезной нагрузки и самих ступеней.

На этот раз, первая ступень приземлилась не на платформу, расположенную в океане, а на землю.

Отметим, что многоразовая ракета средней грузоподъемности, способная запускать в космос груз весом до 22,8 тонны. При запуске Falcon 9 способна разогнаться до скорости 5000 км/ч, после чего двигатель первой ступени отключается и она отделяется от второй. После этого он снова включает его и возвращается на платформу.

Напомним, что ранее SpaceX вывела на орбиту 50 спутников Starlink. Компания совершила 37-й запуск микроспутников в рамках проекта Starlink, начиная с 2019 года. (korrespondent.net)