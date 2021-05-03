Создана азербайджано-турецкая рабочая группа по автомобильным перевозкам

Состоялась онлайн-конференция с участием Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) и Союза международных перевозчиков Турции Турции (UND), посвященная будущему сотрудничеству.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве, открывая конференцию, глава ГСАТ Габиб Гасанов проинформировал участников о реформах и мерах, осуществляемых в сфере международных автомобильных перевозок между Азербайджаном и Турцией, а также рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Председатель правления UND Четин Нухоглу рассказал о важности обмена опытом водителей, участвующих в международных перевозках. В рамках программы было принято решение о создании совместной рабочей группы с целью организации и регулирования регулярных встреч и обсуждений.