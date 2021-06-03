Университет в Агдаме представляет огромный интерес в свете масштабных планов по возрождению Карабахского региона.

«Особое значение современному вузу придает воссоздание отвоеванных территорий в рамках концепции «умных» городов и сел, поскольку для этого потребуются высококвалифицированные кадры», — сказала в беседе с корреспондентом # доцент UNEC, декан факультета SABAH Аида Гулиева.

Ведь по задумке, современный университет – это уже не просто высшая школа, ориентированная исключительно на развитие науки и подготовку кадров, но ядро и драйвер экономического роста. Из разоренных и выжженных многолетней оккупацией и войной территорий отвоеванная часть страны превращается в большую стройку – здесь возводятся дома, прокладывается инфраструктура, проводятся коммунальные сети, закладываются многофункциональные производства.

На старте грандиозного строительства и Агдам – город готовится вернуть себе роль промышленного центра. Явное тому свидетельство строительство Агдамского индустриального парка, рассчитанного на развитие пищевой и легкой промышленности, сферы услуг и крупных промышленных предприятий. И если структурированный промышленный комплекс – путь к становлению народного хозяйства, подготовка кадрового потенциала, необходимого для прогресса экономики и воссоздания жизни в отвоеванной части страны – приоритетная задача вузов. С этой точки зрения, подготовка высококлассных специалистов становится требованием обозримых перспектив.

По словам собеседницы редакции, университет «Карабах» в Агдаме может воплотить в себе самые передовые международные практики и образовательные стандарты, включая комбинированные интенсивные программы совместных и двойных дипломов. В новом перспективном вузе могут успешно применяться совместные образовательные программы, способствующие всесторонней подготовке студентов в соответствии с мировыми образовательным лекалами.

«В контексте перспектив и возможностей агдамский вуз может быть создан в статусе международного университета с привлечением туда студентов со всего мира. Говоря о контурах такого вуза, воображение рисует уютный современный кампус в виде студенческого городка на фоне просторов и благодатной природы этого края, где студенты будут жить и учиться. Тем более, что студенческий кампус сегодня в мире – это уже не просто актуальная тема, а животрепещущая, горячо обсуждаемая и внедряемая в жизнь реальность. В Агдаме для этого имеются все возможности, а потому не будет отбоя от желающих учиться и работать в таком современном вузе», — считает доцент UNEC.

Резюмируя, здесь можно очертить несколько вариантов – это может быть международный университет. Особого внимания достойно предложение создания здесь кампуса — студенческого городка с условиями для проживания учащихся, а также применение программ совместных и двойных дипломов. Наконец, говорит Гулиева, все это можно совместить в рамках одного вуза:

«Полагаю, особое внимание в рамках создания этого вуза следует уделить современным специальностям, в особенности актуальным диджитал-профессиям. Помимо этого, актуальна модель цифрового университета, предполагающая внедрение наиболее современных технологий в образовательный процесс, широкое использование онлайн-платформ, введение персонализированных образовательных траекторий и курсов, новых возможностей пространства и форматов. При этом цифровая трансформация в рамках нового вуза касается не только технических моментов, но сути учебного процесса, сопряженного с повышением качества итогового образовательного результата».

Виртуальная среда обучения, программы с общим онлайн-доступом, говорит специалист, поддержат широкий доступ к научно-образовательным ресурсам. С этой точки зрения, возможно применение новейших систем обучения на расстоянии, что в целом поможет подключению студентов из других вузов. По мнению Гулиевой, в рамках создания нового университета могут быть задействованы все новейшие технологии, которые используются сегодня в мировой образовательной системе.