Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Павлов заявил, что проведение «десатанизации» Украины, где якобы сейчас действуют сотни сект, становится все более насущным.

Об этом шла речь в его статье для «АиФ».

Павлов пришел к выводу, что новые власти «превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту». Также, уверяет российский чиновник, толчком для появления множества сект в Украине стала Революция Достоинства, которую российская пропаганда и сам Павлов продолжают называть госпереворотом.

Борьба с ними, по словам чиновника Совбеза, является одной из целей кровавой войны, развязанной россиянами.

«Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее «полной дешайтанизации», – заметил он.

Российский чиновник также заявил, по Украине «расползлась Церковь сатаны», которую он назвал «одной из официально зарегистрированных в США религий». Точное число сект в Украине Павлов не назвал, но, по его оценке, речь идет о сотнях.

Украинские сатанисты, по его убеждению, «призывают убивать всех русских»

«Весь этот сатанизм находит живой отклик и поддержку официальных украинских властей», – констатировал Павлов.