Айфоны девяти сотрудников Госдепа были взломаны с помощью програмного обеспечения израильской компании NSO Group, сообщает Reuters.

По данным агентства, атакам подверглись сотрудники администрации США, занимающиеся вопросами Уганды или работающие в этой стране.

Программное обеспечение NSO Group позволяет получить доступ к микрофону и камере смартфона, а также удаленно прослушивать аппарат и проводить скрытую видеосъемку.

В NSO Group заявили, что начнут собственное расследование инцидента, чтобы установить, кто воспользовался их разработками для кибератаки. Также в компании пообещали сотрудничать по этому вопросу с любым государственным органом.