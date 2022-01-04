Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось за день на $32,6 млрд до $304,2 млрд в результате значительного роста акций его компании Tesla. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени.

Маск в результате снова стал человеком с состоянием более $300 млрд. В ноябре 2021 года он уже добивался такого результата — впервые в истории. До роста акций Tesla в понедельник Маск и так был самым богатым человеком на планете, но теперь еще увеличил разрыв с ближайшим соперником, которым остается генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $200,6 млрд.

Акции Tesla выросли в понедельник — первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году — на 13,53% до уровня $1 199,78 за акцию на фоне объявления в воскресенье о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года. Компания направила клиентам 936 172 электромобиля, что на 87% больше, чем в 2020 году.(ТАСС)