В Мюнхене (Германия) состоялся II Форум Международного фонда азербайджанцев мира.

В работе форума приняли участие представители 18 стран, в том числе 3 новых участника.

После озвучения государственного гимна Азербайджана выступил генеральный секретарь Фонда Хикмет Джавадов, который предоставил участникам подробную информацию о проделанной работе и реализованных проектах. Он отметил, что фонд, который был создан в мае этого года в Стокгольме (Швеция), был зарегистрирован в августе.

Выступившие на форуме рассказали о структуре Фонда и поставленных целях.

Было отмечено, что необходимо наладить более правильную и эффективную координацию между азербайджанскими диаспорскими организациями, действующими в зарубежных странах.

Добавлено, что азербайджанцы должны укреплять отношения с парламентами, государственными учреждениями, средствами массовой информации и институтами гражданского общества в странах, которые они представляют, ради национальных интересов Азербайджана.

Было отмечено, что армянское государство и его покровители в Европе, которые не смогли переварить 44-дневную войну, завершившуюся победой суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, открыто или тайно поддерживали сепаратистский режим в Карабахе, сталкивая наш регион с новыми военными угрозами.

На форуме активистам диаспоры посоветовали быть внимательными и предоставлять мировому сообществу объективную информацию о событиях в регионе посредством медиаресурсов стран своего проживания.

После выступлений на основе обсуждений были созданы 4 комитета Фонда для более оперативной деятельности.

В конце от имени участников Форума было принято обращение к азербайджанцам мира.