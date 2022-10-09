В немецком городе Франкфурт-на-Майне состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2024 по футболу.

В церемонии приняли участие 53 национальные ассоциации, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций на сезон-2022/23. Германия, которая будет хозяйкой будущего турнира, получила прямую путевку в финальную стадию.

Сборная Азербайджана сыграет в группе F с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией.

По итогам жеребьевки соперниками сборной Турции стали Хорватия, Уэльс, Армения и Латвия.

Игры отборочного цикла состоятся в 2023 году, по их итогам в финальный этап выйдут сборные, которые займут 1-2 места в группах.

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва,

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.