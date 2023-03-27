«С 06:00 часов 28 марта 2023 года разрешен въезд и выезд всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику воздушным транспортом.

Требование паспорта COVID-19 (документ, подтверждающий полную вакцинацию против COVID-19 или выздоровление от COVID-19 и иммунитет) не требуется в следующих случаях:

— при въезде в Азербайджанскую Республику граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства;

— при посещении определенных мест (места проведения торжеств, спортивные и оздоровительные учреждения, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, маршруты междугородного (межрайонного) транспорта и другие места, где установлено такое требование)», — говорится в информации Кабмина.