Пандемия понизила доходы людей во всем мире и сказалась на динамике роста зарплат. С апреля прошлого года этот процесс обернулся вспять – зарплаты и доходы обнаружили резкий спад.

Доклад Международной организации труда (МОТ) приоткрывает завесу над рецессией мирового рынка занятости. По данным организации, COVID-19 приводит к снижению оплаты труда и закрытию рабочих мест во всем мире настолько, что восстановление этого рынка до ковидного уровня следует ожидать не раньше 2023 года. Темпы создания новых рабочих мест не смогут нагнать их сокращение раньше упомянутого срока, уверены в МОТ.

Азербайджан эти процессы тоже не обошли стороной. С середины весны минувшего года стартовала тенденция понижения зарплат. За январь-апрель сего года среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила 722,3 манат ($424,8), что на 1,9% ниже, чем за этот же период минувшего года, сообщает Госкомстат. Упомянутый показатель сравним с уровнем заработной платы за январь-август прошлого года, когда фиксируемая цифра по стране выросла в годовом исчислении на 23% и составляла 720 манатов.

Надо признать, что номинальная заработная плата не отражает реалий рынка занятости. Объявляемый ежегодно размер средней заработной платы по стране вызывает массу противоположных эмоций у населения. С одной стороны, многим он кажется чересчур завышенным, про него обычно говорят: «простые граждане едят капусту, чиновники едят мясо, а в целом мы недурно питаемся». С другой стороны, люди справедливо замечают, что и на такие деньги особо не пошикуешь. В довесок этому, различия амплитуды размеров зарплат, на основе которых выводят усредненный показатель, а также существенная дифференциация доходов в зависимости от отрасли и должности, тоже впечатляют.

Высоким по общим меркам доходом отличаются в нашей стране отдельные сферы деятельности, например, банки и финансы, информационные технологии, добыча полезных ископаемых, чего не скажешь об иных, по-настоящему жизненно важных областях: образование, медицина, культура, где оплата труда гораздо скромнее. При этом известно, что гораздо ближе к объективности показатель медианной заработной платы – половина людей в стране получают меньше этого числа, половина больше. Однако Минтруда эту методику не жалует.

Министерство труда и социальной защиты населения впервые объявило размеры медианной зарплаты азербайджанцев в феврале текущего года. Как и предполагалось в среде независимых аналитиков, она оказалась вдвое ниже средней номинальной зарплаты, к которой апеллировал Государственный комитет по статистике все эти годы. Медианная зарплата, по данным ведомства, составила 343 маната. Примечательно, что этим разовым случаем ведомство ограничилось.

После этого Минтруда пока не раскрыло данные по медианной заработной плате по стране за первый квартал этого года. В минувшем году она составляла 343 маната ($201). То есть, половина работников по найму зарабатывала меньше, а половина – больше этой суммы. При этом минимальная заработная плата в Азербайджане определена государством на уровне 250 манат ($147) в месяц. По состоянию на 1-ое мая число работников по найму (1 млн. 678,4 тыс. человек) в Азербайджане по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 0,1%

На фоне глубинных процессов в экономике, таких как спад ВВП, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, теряющий положительную зону платежный баланс и карантинные меры, рост безработицы и спад реальных доходов граждан на пике пандемии был очевиден. Перед началом связанных с пандемией ограничений в марте минувшего года в стране официально числилось до 90 тыс. 700 безработных. Однако дальнейшие меры правительства, в частности, программа пособий по безработице, охватившая сразу 600 тыс. человек, показала масштабность проблемы.

Смягчение карантина в текущем году смягчило проблемы на рынке труда – но реальная ситуация с безработицей пока остается неясной. По свидетельству экономистов, количество безработных, состоящих на учете в службах занятости Азербайджана, а также число людей, получающих пособие по безработице, не разглашается больше года.