«Россия, которая ведет агрессивную и несправедливую войну против Украины не может занимать справедливую и объективную позицию в карабахском вопросе. В настоящее время Москву заботит только одно – как продлить срок пребывания своих миротворцев в Карабахе» — да, так говорят западные дипломаты и политики. В принципе, они правы. Но тут есть некоторые нюансы.

Во-первых, к сожалению, западные дипломаты и политики поняли это слишком поздно, через тридцать лет.

Тридцать лет требования резолюций ООН остались на бумаге, никто не думал о том, как же претворить их в жизнь. Даже страны-сопредседатели, оставив их в сторону, занялись поиском каких-то иных «базисных принципов» для разрешения конфликта.

Во-вторых, приходится спрашивать: что же теперь случилось? Да, неужели западные страны научились уму-разуму? Неужели они на самом деле, решились объективно разрешить настоящий конфликт? К сожалению, все обстоит не так.

Особенно, не стоит искать объективности и справедливости в стремлениях одного из них – у господина Эммануэля Макрона, т.е. у президента Франции.

Он всего лишь хочет заручиться поддержкой сильной армянской диаспоры, которая функционирует во Франции. Он стал вторым президентом, который избирался на второй срок. По словам зарубежных политических наблюдателей, он добился этого благодаря поддержке армянской диаспоры.

Надо сказать, что и прежние французские президенты не были равнодушны армянской диаспоре. Они также называли Армению «младшей сестрой» Франции, но не смогли переизбраться на второй срок.

Эммануэлю Макрону повезло в том, что его президентство пришлось на весьма чувствительный момент для Армении. Во время правления предыдущих французских президентов Ереван не только контролировал весь Нагорный Карабах, но под его оккупацией находились почти все районы даже равнинного Карабаха. Теперь же ситуация кардинальным образом изменилась – Азербайджан освободил почти все свои оккупированные районы, лишил Ереван предмета торга в дипломатических переговорах. Макрона тревожит именно это, на самом же деле, его не интересуют ни резолюции ООН, ни территориальная целостность и суверенитет Азербайджана. Его заботит только собственная политическая карьера и в контексте этого, поддержка армянской диаспоры.

Теперь уж всем стало очевидным, что недавний предвыборный визит американского конгрессмена Нэнси Пэлоси в Ереван также не был случайным. С одной стороны, теперешнее ревнивое отношение США к «карабахским устремлениям» России понять можно – в настоящее время происходит новый раздел мира и в этом процессе Южный Кавказ не находится за пределами геополитических интересов ведущих держав, особенно, США и России. Но тут нельзя не заметить одну деталь: если речь идет о России, о ее интересах в регионе, то, Вашингтон должен поддержать не Ереван, а Баку, потому что в геополитическом плане последний ближе к США, нежели Ереван, который является не только политическим, но и военным союзником России…

Одним словом, ситуация в регионе весьма сложная. На прошлой неделе должен был состояться очередной саммит франкофонии, т.е. франкоговорящих стран.

Среди приглашенных был и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Но, как известно, армянский премьер плохо говорит не только на английском, даже на русском языке, а о французском и говорить не стоит. Поэтому возникает резонный вопрос: сможет ли Макрон сделать из Пашиняна полиглота? Думается, что это то же самое, что научить обезьяну основам высшей математики…

Но ноябрь, вообще, оставшиеся два месяца этого года обещают быть важными с точки зрения армяно-азербайджанского конфликта. В ноябре стороны должны еще раз встретиться в Брюсселе. Получится ли? Думается, что в принципе может получиться. Армянские дипломаты и политики выступают весьма противоречивыми заявлениями, но они не забывают изображать из себя «голубя мира», тем самым показав, что они якобы открыты для переговоров. Плюс, после известной пражской встречи в Армению прибыл ограниченный европейский миротворческий контингент. Поэтому придется ждать, чем закончатся очередные серии этого тридцатилетнего сериала…