Газета «Айкакан жаманак», главным редактором которой является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, опубликовала статью со ссылкой на «надежный источник» об интересах России в отношении этой страны.

«Желания России в нашем регионе вписываются в ее цепочку глобальных желаний, а Армения и Карабах являются звеном в этой цепи ее желаний. Россия почти хочет от Армении того же, чего хочет от Украины, чтобы она стала частью Союзного государства России и Беларуси или России», — утверждается в статье. Кроме того, авторы материала полагают, что Москва хочет оставить вопрос Нагорного Карабаха в подвешенном состоянии, чтобы использовать его как рычаг давления как на Армению, так и на Азербайджан.

В публикации также говорится, что РФ — основной бенефициар возможного коридора через территорию Армении, так как Москва может взять его под свой контроль.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эту публикацию «ерундой». Спикер армянского парламента Ален Симонян опроверг появившуюся информацию, заявив, что Россия не принуждает Армению вступить в Союзное государство. Более того, он не считает источник газеты достоверным. (gazeta.ru)