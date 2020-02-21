СМИ: кувейтское портовое управление приостановило сообщение с Ираном

Ранее в четверг кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран. Министерство здравоохранения Кувейта настоятельно рекомендовало подданным страны не ездить в иранский город Кум после зарегистрированных там случаев заболевания новым коронавирусом и смерти двух человек от этой болезни. При этом министерство распорядилось помещать в карантин всех возвращающихся из города Кум.