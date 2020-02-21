СМИ: кувейтское портовое управление приостановило сообщение с Ираном

Кувейтское портовое управление (KPA) приостановило перевозки пассажиров из Ирана и в Иран через порты страны после случаев заражения и смерти от коронавируса в Иране, сообщает кувейтское агентство KUNA.
«Это решение является предупредительной мерой с целью предотвратить возможное распространение болезни на пассажиров», — говорится в заявлении KPA.
Ранее в четверг кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран. Министерство здравоохранения Кувейта настоятельно рекомендовало подданным страны не ездить в иранский город Кум после зарегистрированных там случаев заболевания новым коронавирусом и смерти двух человек от этой болезни. При этом министерство распорядилось помещать в карантин всех возвращающихся из города Кум.
Министерство здравоохранения Ирана объявило в четверг о трех новых случая заражения коронавирусом в городах Кум и Арак. Все трое зараженных — иранцы. Днем ранее власти сообщили о двух случаях заболевания в Куме с летальным исходом.(РИА Новости)