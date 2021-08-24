Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его представителя.

«С огромной грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса <…> Сегодня он скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи», — указано в его заявлении.

В заявлении также добавлено обращение с просьбой «уважать конфиденциальность его семьи, участников группы и близких друзей в это трудное время».

Ранее Уоттс был вынужден отказаться от тура по США из-за срочной операции. По словам представителя группы, музыкант хорошо перенес хирургическое вмешательство в Лондоне. От гастролей ему пришлось отказаться по рекомендации врачей, которые настояли на покое для пожилого музыканта.