Отношения между Азербайджаном и ЕС выходят на новый уровень. Правда, называть их стратегическими пока рано, однако то, что роль Азербайджана растет на фоне украинского кризиса для ЕС – это однозначно.

По итогам 8-го заседания консультативного совета ЮКГ, Азербайджан обязался увеличить долю поставок природного газа в Европу. С другой стороны, примечательным было и то, что ЕС выделил кредит Азербайджану по низкой процентной ставке 2 миллиарда, и на фоне улучшающихся отношений между Баку и Брюсселем состоялась видеоконференция между лидерами Азербайджана, Армении и Франции при посредничестве Шарля Мишеля.

«Значимость достигнутых соглашений между Азербайджаном и ЕС можно будет полностью оценить через определенное время. Были фундаментальные сдвиги между Брюсселем и Баку по очень многим вопросам, особенно нужно подчеркнуть, что ЕС принимает позицию Ильхама Алиева по многим вопросам, включая вопрос о том, что Азербайджан имеет особое место в регионе», — сказал # директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили.

По его словам, очень долгое время ЕС считал Азербайджан просто одной из шести стран «Восточного партнерства», и поэтому ко всем шести странам был одинаковый подход, но Баку смог выделиться среди этих стран.

Алили также отметил, что ЕС выделил 2 миллиарда евро Азербайджану, ранее эта сумма составляла 140 миллионов, в то время как страна-агрессор Армения получила 2,6 миллиарда, это, несомненно, влияло на двусторонние отношения.

«Теперь ситуация в определенной степени поменялась. Новые реалии, которые сложились в регионе по итогам 44-дневной войны, начали приниматься и в Брюсселе. ЕС оценивает роль Азербайджана в том, чтобы туркменский газ оказался на рынках Европы. Причем этот газ идет через Иран, что также играет на улучшение отношений Баку и Тегерана. Все это дает Ильхаму Алиеву большой бонус для того, чтобы он потом смог конвертировать это в карабахском вопросе. Многие европейские лидеры были удивлены тем, что смог добиться президент Азербайджана Ильхам Алиев», — считает аналитик.

На фоне визита двух высокопоставленных лиц ЕС в рамках 8-го заседания комиссии ЮКГ, состоялся разговор еще и лидеров Азербайджана, Армении и Франции при посредничестве Шарля Мишеля, «это показывает, что руководство Азербайджана может продвигать свою программу».

«К примеру, в рамках этой видеоконференции была обсуждена миссия ЮНЕСКО, которая будет работать и в Азербайджане, и в Армении, кроме того, был рассмотрен вопрос о людях, пропавших без вести во время Первой карабахской войны. Это часть азербайджанского нарратива. Поэтому я думаю, что это показатель того, что лидер Азербайджана приобретает новый политический статус в глазах европейцев», — добавил он.

Алили также добавил, что на фоне улучшения отношений между Баку и Брюсселем, мы видим, как портятся отношения Азербайджана и России из-за неправильного поведения МС России в Карабахе.

«Это вынуждает Баку принимать более проевропейские решения. Однако и в Москве, и в Европе прекрасно понимают, что азербайджанский газ заменить полностью туркменский газ не может. Потому что азербайджанский газ будет доступен южным регионам ЕС, а это те регионы, где до сих пор в основном используется уголь. Это бедные регионы ЕС, а азербайджанский газ может помочь этим регионам в плане экологии, в свете принимаемых со стороны Брюсселя экологических стандартов», — подчеркнул он.

Говоря о возможном соглашении между Азербайджаном и ЕС, аналитик считает, что это несколько иной документ, чем тот, который был запланирован ранее.

«То есть это больше не документ «о стратегическом партнерстве». Однако стороны пока не готовы подписывать этот документ, так как есть некоторые незавершенные моменты, без которых парламент ЕС не будет его ратифицировать. Думаю, что это сейчас как раз и обсуждается. Главное, что сегодня есть стратегическое понимание важности друг друга», — резюмировал он.