Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

В Идлибской зоне деэскалации в воскресенье был сбит военной самолет сил режима Башара Асада, сообщило Агентство Анадолу.

Однако сирийское государственное агентство САНА опровергло это сообщение, добавив, что над городом Саракеб в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сбит беспилотник ВС Турции.

«Ни одного сирийского самолета сбито не было. Сбит беспилотник Турции над районом Саракеб», — пишет агентство.

В сообщении агентства также говорится, что командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Там отметили, что отныне все объекты в воздухе над северо-западом Сирии будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.

| 2020-03-01T14:36:20+00:00 1 марта 2020, 15:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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