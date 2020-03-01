Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

В Идлибской зоне деэскалации в воскресенье был сбит военной самолет сил режима Башара Асада, сообщило Агентство Анадолу.

Однако сирийское государственное агентство САНА опровергло это сообщение, добавив, что над городом Саракеб в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сбит беспилотник ВС Турции.

«Ни одного сирийского самолета сбито не было. Сбит беспилотник Турции над районом Саракеб», — пишет агентство.

В сообщении агентства также говорится, что командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Там отметили, что отныне все объекты в воздухе над северо-западом Сирии будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.