Сирийские войска заняли 28 населенных пунктов к западу и северу от Алеппо

Подразделения сирийской армии и отряды Сил национальной обороны установили в воскресенье контроль над 28 населенными пунктами к западу и северу от Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, бандформирования, противостоявшие сирийским войскам, прекратили сопротивление и покинули свои форпосты, отступив к турецкой границе. Среди освобожденных поселков — Эль-Мансура, Хан-эль-Асль, Харейтан, Анадан, Баянун, Хайан, пригороды Лирамун, Кафр-Хамра, Джамият-Киликия и другие, которые находились под контролем вооруженных группировок с 2012 года.

Жители северной столицы Сирии и ее окрестностей вышли на демонстрации, чтобы приветствовать этот новый успех правительственных сил.(ТАСС)