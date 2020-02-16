Сирийские войска заняли 28 населенных пунктов к западу и северу от Алеппо

Подразделения сирийской армии и отряды Сил национальной обороны установили в воскресенье контроль над 28 населенными пунктами к западу и северу от Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, бандформирования, противостоявшие сирийским войскам, прекратили сопротивление и покинули свои форпосты, отступив к турецкой границе. Среди освобожденных поселков — Эль-Мансура, Хан-эль-Асль, Харейтан, Анадан, Баянун, Хайан, пригороды Лирамун, Кафр-Хамра, Джамият-Киликия и другие, которые находились под контролем вооруженных группировок с 2012 года.

Жители северной столицы Сирии и ее окрестностей вышли на демонстрации, чтобы приветствовать этот новый успех правительственных сил.(ТАСС)

| 2020-02-16T22:36:08+00:00 17 февраля 2020, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss