Сирийская оппозиция заняла стратегически важный населенный пункт в Идлибе

Отряды умеренной сирийской оппозиции после ожесточенных боев с силами режима Башара Асада установили контроль над имеющей стратегическое значение деревней Нейраб в провинции Идлиб, сообщает Агентство Анадолу.

Населенный пункт примыкает к уезду Серакиб, расположенный у связывающих крупнейшие города Сирии магистралей M4 и M5.

Операция по взятию Нейраба была начата днем 24 февраля.

Как сообщается, в ходе продолжавшихся до вечерних часов столкновений подразделения дамасского режима понесли многочисленные потери.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.