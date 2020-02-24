Сирийская оппозиция заняла стратегически важный населенный пункт в Идлибе

Отряды умеренной сирийской оппозиции после ожесточенных боев с силами режима Башара Асада установили контроль над имеющей стратегическое значение деревней Нейраб в провинции Идлиб, сообщает Агентство Анадолу.

Населенный пункт примыкает к уезду Серакиб, расположенный у связывающих крупнейшие города Сирии магистралей M4 и M5.

Операция по взятию Нейраба была начата днем 24 февраля.

Как сообщается, в ходе продолжавшихся до вечерних часов столкновений подразделения дамасского режима понесли многочисленные потери.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.

 

| 2020-02-24T23:52:42+00:00 25 февраля 2020, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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