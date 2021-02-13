Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ближе к ночи местами ожидаются осадки. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове ночью составит 3-5, а днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 70-80, а днем-50-55 процентов.

14 февраля в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах туман, будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-5, днем 11-16, в горах ночью 2-6 градусов тепла, в высокогорье 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.