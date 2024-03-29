В Баку и на Абшеронском полуострове завтра утром временами ожидается кратковременное усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, а с вечера и до утра 31 марта скорость северо-западного ветра может усилиться до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С вечера 30 марта до утра 31 марта возможны переменные осадки, в некоторых местах полуострова осадки могут быть сильными.

В районах Азербайджана днем 30 марта, начиная с северных и западных районов, до утра 31 марта местами прогнозируются переменные осадки, в горных районах снег.

В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, ливневого характера, грозы, возможен град.

Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, 30 марта днем местами до 23-28 м/с.

В реках увеличится водность, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные сели и паводки.