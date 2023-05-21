Объявлено время пресс-конференции, которую бывший кандидат в президенты Турции от Альянса АТА Синан Оган проведет в понедельник. В заявлении, сделанном пресс-службой Огана, говорится, что он выступит с заявлениями по повестке дня завтра в 17.00 (18:00 по бакинскому).

Как сообщает sozcu.com.tr Синан Оган также выступил с заявлением в социальных сетях: «Мы объявим нашу позицию по второму туру президентских выборов на пресс-конференции, которую мы проведем завтра в 17:00 (18:00 по бакинскому). Мы подошли к концу наших консультаций. Когда завершатся завтрашние встречи и консультации, мы уточним наше решение и поделимся им с народом. Мы хотим заявить, что наше решение будет основано не на каких-либо мотивах, а на важности будущего турецкой нации, единства и целостность нашей страны и ее стабильности».